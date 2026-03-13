🔴 Fatih Karagümrük – Fenerbahçe canlı izle! Karagümrük – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Futbolseverler “Karagümrük – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı nasıl izlenir?” sorusunun yanıtını araştırıyor.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadelede iki takım da sahadan üç puanla ayrılmak istiyor.
KARAGÜMRÜK – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük – Fenerbahçe karşılaşması 13 Mart 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
KARAGÜMRÜK – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karagümrük – Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Tiago, Serginho, Barış, Larsson
Yedekler: Furkan, Fatih, Çağtay, Berkay, Johnson, Onogo, Burhan, Babicka, Kone, Traore
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Oosterwolde, Yiğit Efe, Levent, Guendouzi, İsmail, Fred, Kante, Kerem, Cherif
Yedekler: Tarık, Engin, Brown, Skriniar, Kamil, Musaba, Oğuz, Asensio, Nene, Alaettin
REKABETTE ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE’DE
İki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada Fenerbahçe 12 galibiyet elde ederken, Karagümrük 1 kez kazandı. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi de sarı-lacivertliler 2-1 kazanmıştı.