🔴 Fenerbahçe – Başakşehir canlı izle! Fenerbahçe – Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler ligde ikinci sıradaki yerini korumak ve Avrupa kupalarına doğrudan katılım hedefini sürdürmek için sahaya çıkarken, Başakşehir ise ilk 5 hedefi doğrultusunda puan arayacak.

FENERBAHÇE – BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin yayın hakları beIN Sports platformunda bulunuyor.

FENERBAHÇE – BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma televizyon üzerinden beIN SPORTS 2 kanalından canlı izlenebilecek. Ayrıca beIN Sports’un dijital platformları üzerinden de müsabaka takip edilebilecek.

FENERBAHÇE – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe – Başakşehir karşılaşması 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

FENERBAHÇE – BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Talisca, Musaba, Kerem, Cherif.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Umut, Kemen, Yusuf, Shomorudov, Harit, Bertuğ.

Fenerbahçe’de Ederson kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Mattéo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown sarı kart cezaları sebebiyle kadroda yer alamayacak. Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene ile bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio’nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.