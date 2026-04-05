🔴 Fenerbahçe - Beşiktaş canlı izle!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak derbi mücadelesi nereden izlenebilecek? Maçı internetten izlemek mümkün mü? İşte tüm soruların yanıtı...

Süper Lig’de kritik dönemece girilirken, futbol dünyasının odağı bugün saat 20.00’de çalacak başlama düdüğüne çevrildi.

Şampiyonluk takibini sürdüren Fenerbahçe, ev sahibi avantajını kullanarak zirve yarışındaki iddiasını pekiştirmeyi planlıyor.

Konuk ekip Beşiktaş ise Türkiye Kupası’nda elde ettiği 2-1’lik galibiyetin moralini lige taşıyarak deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

Zorlu mücadele öncesinde teknik direktörlerin kadro tercihleri ve sakatlık durumları, maçın stratejik seyrini belirleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolundaki kayıpsız ilerleme arzusu ile Beşiktaş’ın yükselen ivmesi, yüksek tansiyonlu bir atmosfere işaret ediyor.

Karşılaşmanın kapalı gişe oynanacak olması, sahadaki mücadele dozajının artacağı öngörüsünü güçlendiriyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

5 Nisan 2026, Pazar – 20.00

Chobani Stadyumu (Ülker Stadyumu)

Hakem: Yasin Kol

Yayıncı Kuruluş: beIN SPORTS 1

PEKİ NASIL İZLENİR?

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

Fenerbahçe'ye konuk olduğu son iki resmi maçı kazanan Beşiktaş (Süper Lig & Türkiye Kupası), bu deplasmanda daha uzun bir seriyi en son Haziran 1989-Mayıs 1991 arasında yakaladı (4G).

Beşiktaş ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Fenerbahçe, daha önceki 16 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (3G 8B 5M).

Bu sezon İstanbul takımlarının aralarında oynadıkları Süper Lig maçlarında Galatasaray'ın (26 puan & 8G) ardından en fazla puan toplayan (18) ve galibiyet alan (5) takım Beşiktaş.

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezon üst üste üç iç saha galibiyeti aldığı tek seriyi Eylül-Kasım 2025 arasında yakaladı. Kadıköy'deki son 15 maçında mağlup olmayan sarı-lacivertliler (11G 4B), daha uzun son serisini Mart 2015-Ağustos 2016 arasındaki süreçte yaşadı (24 maç).

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, tek sezonda üst üste dört dış saha galibiyeti aldığı son seriyi 2022/23'ün son dört ziyaretinde yakaladı.

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan iki takım Fenerbahçe (29) ve Beşiktaş (26). Bu rekabetteki son 14 karşılaşmanın ilk 45 dakikaları toplam 23 gole sahne oldu (Fenerbahçe 11-12 Beşiktaş).

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son altı golün dördünü kaydeden Dorgeles Nene, bu sezonki sekiz golünün yedisini iç sahada buldu ve sarı-lacivertli formayla en yüksek sayıya ulaşan isim konumunda.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINI İNTERNETTEN NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, profesyonel kariyerinde Fenerbahçe'ye konuk olduğu iki maçta ikişer gol attı (Beşiktaş x2 & Rangers x2).


Bu sezon Beşiktaş'a konuk olduğu Süper Lig maçını 3-2 kazanan Domenico Tedesco, bu rekabette Luis Aragones'ten (2008/09) bu yana Fenerbahçe'nin başında duble yapan ilk yabancı çalıştırıcı olmak istiyor.

Kritik derbiyi internet üzerinden takip etmek isteyen kullanıcıların, yayıncı kuruluşun dijital platformu olan TOD TV üzerinden aktif üyeliklerinin bulunması gerekmektedir.

Karşılaşmanın şifresiz yayınına dair yasal bir alternatif bulunmamakla birlikte, mücadelenin tüm heyecanı resmi yayıncı kanallar aracılığıyla ekranlara taşınacak.

