🔴 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor canlı izle! Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek olan sarı-lacivertlilerde heyecan dorukta. İşte Fenerbahçe - Rizespor maçından canlı anlatım, ilk 11'ler ve kritik detaylar...
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini Rizespor karşısında da sürdürmek istiyor. 66 puanla ikinci sırada yer alan Kanarya, bu akşam sahadan 3 puanla ayrılması durumunda ezeli rakibi Galatasaray’ı geride bırakarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.
DEV MAÇIN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetirken, TFF tarafından yapılan açıklamaya göre bu kritik randevuda VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik görev yapacak.
KADROLAR VE EKSİKLER
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Marco Asensio, henüz hazır olmayan Edson Alvarez ve kart cezalısı Jayden Oosterwolde kadroda yer almıyor. Konuk ekip Rizespor'da ise sakatlığı bulunan Zeqiri dışında önemli bir eksik bulunmuyor.
Fenerbahçe İlk 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Guendouzi, Kante, Nene, Talisca, Kerem, Cherif. Çaykur Rizespor İlk 11: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.
Sarı-lacivertli ekipte 31. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi tam 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sınırda olan oyuncular: Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.