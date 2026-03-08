🔴 Fenerbahçe – Samsunspor canlı izle! Fenerbahçe – Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor’u ağırlıyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadelede iki takımın ilk 11’leri de belli oldu. İşte Fenerbahçe – Samsunspor maçının yayın bilgileri ve kadrolar.

Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-lacivertliler sahasında üç puan alarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Karşılaşma İstanbul’da bulunan Chobani Stadyumu’nda oynanıyor. Hakem Oğuzhan Çakır’ın yönettiği mücadele saat 20.00’de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Samsunspor karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı yayıncı kuruluş üzerinden izleyebiliyor.

FENERBAHÇE’NİN İLK 11’İ

Ederson, Mert, Oosterwolde, Brown, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif.

SAMSUNSPOR’UN İLK 11’İ

Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji.

HAKEM KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

Merkez Hakem Kurulu, karşılaşma öncesinde hakem kadrosunda değişikliğe gitti. MHK tarafından yapılan açıklamada, maçta görevli olan Mustafa Savranlar’ın sağlık problemi yaşaması nedeniyle AVAR görevine Çağdaş Altay’ın atandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor müsabakasında AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) değişikliğine gidilmiştir. Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yerine AVAR olarak Çağdaş Altay atanmıştır.”

