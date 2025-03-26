Fenomen diziye erken veda! Final tarihi belli oldu

Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi İnci Taneleri, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği dizi, yayınlandığı ilk günden bu yana reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı. Ancak dizinin final yapacağı tarihi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı dizi, yeni bir değişiklik olmazsa 45. bölümde final yapacak. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem Yücedağ karakterinin hayat mücadelesini anlatan dizi, etkileyici hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.