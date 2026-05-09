🔴 Galatasaray – Antalyaspor canlı izle! Galatasaray – Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u Rams Park’ta ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel ilk 11’lerini araştırıyor.
GALATASARAY SON 19 MAÇTA KAYBETMEDİ
Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 19 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte 15 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-1 kazanmıştı.
GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK
Ligin bitimine iki hafta kala Fenerbahçe’nin 4 puan önünde bulunan Galatasaray, Antalyaspor’u mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı ekip puan kaybetse bile Fenerbahçe’nin Konyaspor karşısında puan kaybı yaşaması durumunda mutlu sona ulaşabilecek.
MUHTEMEL İLK 11’LER
Galatasaray’ın sahaya; Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış ve Osimhen 11’iyle çıkması bekleniyor.
Antalyaspor’un muhtemel 11’i ise Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Erdoğan, Ceesay, Soner, Ballet, Safuri, Doğukan ve van de Streek şeklinde.
GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 9 Mayıs Cumartesi günü Rams Park Stadyumu’nda oynanacak.
GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.
GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray – Antalyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.