🔴 Galatasaray – Başakşehir canlı izle! Galatasaray – Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir’i konuk ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, maç saati ve diğer detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı GalatasarayBaşakşehir mücadelesiyle devam ediyor. Ligde zirvede yer alan Galatasaray, sahasında Başakşehir’i ağırlayacak.

RAMS Park’ta oynanacak mücadelede iki takım da sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Liderlik yarışını sürdüren Galatasaray, puan farkını korumak isterken Başakşehir ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Başakşehir karşılaşması 14 Mart Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İnternet üzerinden maçı takip etmek isteyen futbolseverler ise TOD TV platformu üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

İLK 11’LER BELLİ OLDU!

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Jerome Opoku, Léo Duarte, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Davie Selke, Eldor Shomurodov, Umut Güneş, Festy Ebosele, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnić.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

