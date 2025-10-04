🔴 Galatasaray – Beşiktaş maçı CANLI İZLE! Galatasaray – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte canlı izleme fırsatı!
🟥 ASLAN, SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlıyor. Son üç sezonda şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sezona da fırtına gibi başladı. Oynadığı yedi maçın tamamını kazanan Galatasaray, taraftarı önünde seriyi sekize çıkarmayı hedefliyor.
⚫⚪ BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA SINAV VERECEK
Bir maçı eksik olan Beşiktaş ise ligde altı karşılaşmada dört galibiyet ve iki yenilgi aldı. Topladığı 12 puanla haftaya beşinci sıradan giren siyah-beyazlılar, Rams Park’taki derbiden üç puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
Galatasaray - Beşiktaş derbisi 4 Ekim 2025 Cumartesi (Bugün) saat 20.00’de başlayacak. Mücadele Rams Park’ta oynanacak.
Derbiyi televizyon dışında izlemek isteyen futbolseverlerin, beIN Sports üyeliği veya internet üzerinden TOD TV aboneliklerini aktif hale getirmeleri gerekiyor.
🔓 DERBİYİ ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK KANALLAR
Futbolseverler “derbi şifresiz mi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisini yayınlayacak şifresiz kanallar:
ART Motion Sport 1 HD
beIN Connect (Kanada, Fransa, ABD)
beIN Sports Türkiye 1 HD
ESPN 2 Africa
ESPN 4 (Brezilya) HD
ESPN Mexico
MATCH! Futbol 3 HD
Sport TV1 (Portekiz)
SportKlub 1 (Karadağ, Hırvatistan, Sırbistan)