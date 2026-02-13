🔴 Galatasaray – Eyüpspor CANLI İZLE! Galatasaray – Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG’İN 22. HAFTASI: GALATASARAY – EYÜPSPOR

Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, 22. haftada Eyüpspor’u konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü 13 Şubat Cuma akşamı 20.00’de çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak; Digiturk Play, beIN CONNECT ve TOD aboneleri de maçı anlık takip edebilecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi kadroları ve maç istatistiklerini resmi yayıncıdan takip edebilecek.

MAÇIN DETAYLARI VE HAKEMLER

Karşılaşmanın hakemliğini Çağdaş Altay yapacak. Altay’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Mücahid Adem Çelebi, dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Gökçen üstlenecek. 2011 yılında hizmete açılan RAMS Park’ın (53.798 kapasiteli) çim zemini, bu heyecan dolu maça ev sahipliği yapacak.

İLK 11’LER VE SON DURUM

Galatasaray’ın ilk 11’i şu şekilde: Uğurcan Çakır – Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı – Mario Lemina, İlkay Gündoğan – Yunus Akgün, Mauro Icardi, Noa Lang – Victor Osimhen

Eyüpspor cephesinde teknik direktörün 4‑1‑4‑1 dizilişini tercih etmesi muhtemel. Kalede Jankat Yılmaz’ın arkasında Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt ve Umut Meraş; önlerinde Taşkın İlter; orta alanda Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Emre Akbaba ve Lenny Pintor; hücumda ise Umut Bozok’un görev alması bekleniyor.

GALATASARAY LİDER, EYÜPSPOR DÜŞME HATTINDA

Galatasaray geride kalan 21 haftada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak 52 puan topladı ve averajla lider durumda. Okan Buruk’un öğrencileri, 29 maçlık iç saha yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı ve düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Galatasaray deplasmanda Eyüpspor’u 2‑0 mağlup etmişti, dolayısıyla konuk ekibin rövanş isteği yüksek.

MAÇ NASIL İZLENİR?

Türkiye’de yaşayan futbolseverler maçın canlı yayını için beIN Sports 1’e, beIN CONNECT ve Digiturk Play platformlarına veya TOD uygulamasına abone olabilirler. Yurt dışında maçın yayın hakları farklı kanallara ait; resmi yayıncıların listesi Livesoccertv ve yerel platformlarda maç saatinden önce duyuruluyor. Karşılaşma başladıktan sonra canlı skor, maç içi istatistikler ve özet görüntüler Süper Lig’in resmi uygulamalarından ve yayıncı kuruluşun kanallarından takip edilebilir.