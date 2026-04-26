🔴 Galatasaray – Fenerbahçe canlı izle! Galatasaray – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek dev derbi heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray, 4 puan gerisindeki takipçisi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak kritik mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve ilk 11’ler futbolseverler tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın hakları beIN Sports platformunda bulunuyor.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Derbi mücadelesi televizyon üzerinden beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma aynı zamanda beIN Sports’un dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi karşılaşması 26 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) saat 20.00’de oynanacak. Mücadele RAMS Park Stadyumu’nda yapılacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış, Osimhen Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

galatasaray fenerbahçe maçı canlı izle maç izle
