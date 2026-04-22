🔴 Galatasaray - Gençlerbirliği canlı izle! Galatasaray - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği yarı final bileti için karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak zorlu mücadele, ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Yayınlanma: Güncellenme:

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Konyaspor'un ardından yarı finale adını yazdıracak ikinci takım, bu akşam oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından belli olacak.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Taraftarların merakla beklediği çeyrek final mücadelesi RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Kupa kuralları gereği, kritik mücadelenin ilk 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa uzatma devreleri oynanacak. Uzatmalarda da beraberliğin sürmesi halinde yarı finale çıkan takımı penaltı atışları belirleyecek.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçta düdük çalacak hakem kadrosunu duyurdu. Zorlu mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu’nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy yapacak. Dördüncü hakem olarak Melih Aldemir’in sahada olacağı maçın VAR koltuğunda ise Eren Özyemişçioğlu ve Mehmet Salih Mazlum oturacak.

