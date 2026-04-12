🔴 Galatasaray - Kocaelispor canlı izle! Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kocaelispor’u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında puan farkını korumak isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken; Kocaelispor ise sezonun ilk yarısındaki galibiyetin ardından bir kez daha rakibini mağlup etmek istiyor.

GALATASARAY – KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

TAKIMLARIN DURUMU

Galatasaray, ligde oynadığı 28 maçta 66 gol atarak hücumda zirvede yer alırken, kalesinde gördüğü 21 golle savunmada da en iyi performansı gösteren takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada oynadığı son 32 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Kocaelispor ise sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadelede Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmişti. Deplasman ekibi, güçlü rakibi karşısında bir kez daha sürpriz peşinde.

İki takım arasında Süper Lig’de bugüne kadar oynanan 41 maçta Galatasaray 25 galibiyet alırken, Kocaelispor 7 kez kazandı. 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

GALATASARAY – KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden ve platformun dijital yayınları aracılığıyla takip etmek mümkün olacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Lang, Barış.

Kocaelispor: Serhat, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Muharrem, Show, Keita, Agyei, Susoho, Tayfur, Serdar Dursun.