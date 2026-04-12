🔴 Galatasaray - Kocaelispor canlı izle! Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray – Kocaelispor maçı canlı nasıl izlenir? Karşılaşma saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Taraftarların merak ettiği tüm detaylar, canlı yayın bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler haberimizde.

Yayınlanma: Güncellenme:

Süper Lig’in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kocaelispor’u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında puan farkını korumak isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken; Kocaelispor ise sezonun ilk yarısındaki galibiyetin ardından bir kez daha rakibini mağlup etmek istiyor.

GALATASARAY – KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

TAKIMLARIN DURUMU

Galatasaray, ligde oynadığı 28 maçta 66 gol atarak hücumda zirvede yer alırken, kalesinde gördüğü 21 golle savunmada da en iyi performansı gösteren takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada oynadığı son 32 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Kocaelispor ise sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadelede Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmişti. Deplasman ekibi, güçlü rakibi karşısında bir kez daha sürpriz peşinde.

İki takım arasında Süper Lig’de bugüne kadar oynanan 41 maçta Galatasaray 25 galibiyet alırken, Kocaelispor 7 kez kazandı. 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

GALATASARAY – KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden ve platformun dijital yayınları aracılığıyla takip etmek mümkün olacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Lang, Barış.
Kocaelispor: Serhat, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Muharrem, Show, Keita, Agyei, Susoho, Tayfur, Serdar Dursun.

Yarından itibaren soğuk ve yağış, yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacakYarından itibaren soğuk ve yağış, yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacakHava Durumu
150'den fazla ülke Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak150'den fazla ülke Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacakDış Politika
Galatasaray maçı Galatasaray Kocaelispor canlı izle
Günün Manşetleri
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de aç bırakma 'politikası' sürüyor
150'den fazla ülke Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak
Mavi Vatan'da Yunan ‘bot’u Türk askerini görünce firar etti!
Netanyahu'dan Erdoğan'ı hedef alan açıklama
İslamabad’da ABD-İran görüşmelerinin ilk aşaması sona erdi
İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısında gelişme...
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Bakan Ersoy, Görkem Sevindik ile görüştü
Adana merkezli 22 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Çok Okunanlar
Yarın karanlığa hazır olun: Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak Yarın karanlığa hazır olun: Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 12 Nisan Pazar Gazete manşetleri 12 Nisan Pazar
Meteoroloji yarın için uyardı: 14 ili kar yağışı vuracak Meteoroloji yarın için uyardı: 14 ili kar yağışı vuracak