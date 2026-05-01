🔴 Gaziantep FK – Beşiktaş canlı izle! Gaziantep FK – Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı aynı zamanda SKORER üzerinden de takip edilebilecek.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Zorlu müsabaka, televizyon üzerinden beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmayı beIN SPORTS platformu aracılığıyla canlı olarak takip edebilecek.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasındaki Gaziantep FK - Beşiktaş derbisi 1 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakayı hakem Buğra Taşkınsoy yönetecek.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Takımların sahaya çıkacağı kadrolar şu şekildedir:

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Maxim, Gigado, Kozlowski, Camara, Bayo.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Rashica, Salih, Cengiz, Jota, Mustafa.