🔴 Gaziantep FK – Beşiktaş canlı izle! Gaziantep FK – Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'inde kimler var?
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı aynı zamanda SKORER üzerinden de takip edilebilecek.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasındaki Gaziantep FK - Beşiktaş derbisi 1 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakayı hakem Buğra Taşkınsoy yönetecek.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER
Takımların sahaya çıkacağı kadrolar şu şekildedir:
Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Maxim, Gigado, Kozlowski, Camara, Bayo.
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Rashica, Salih, Cengiz, Jota, Mustafa.