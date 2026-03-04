🔴 Gaziantep FK – Fenerbahçe canlı izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek finale yükselme açısından kritik öneme sahip mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

GAZİANTEP FK – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’ndaki mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Maçın VAR hakemi Özgür Yankaya, AVAR ise Gökhan Barcın olacak.

FENERBAHÇE’DE TEDESCO MAÇTA YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında takımın başında yer alamayacak.

Fenerbahçe yöneticilerinden Ertan Torunoğlulları, Gaziantep’te yaptığı açıklamada teknik direktörün sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Hocamızın rahatsızlığı devam ediyor ama hafta sonu oynanacak maça yetişiyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde aramızda olacak.”

ASENSIO KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe’de yıldız futbolcu Marco Asensio, ağrıları nedeniyle Gaziantep FK maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli ekipte bazı oyuncuların sakatlık sorunlarına rağmen takım kafilesi Gaziantep’e geldi. Takım kaptanı Milan Skriniar, sakatlığı devam etmesine rağmen kafilede yer aldı.

TAKIMLARIN DURUMU

Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 10 maçın tamamını kazandı. Bu süreçteki karşılaşmaların 8’i Süper Lig’de, 2’si ise Türkiye Kupası’nda oynandı.

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 13 Aralık 2021’de 3-2’lik skorla elde etmişti.

İLK 11’LER

Gaziantep FK:

Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Rodrigues, Camara, Ogün, Maxim, Bayo, Lungoyi.

Fenerbahçe:

Mert Günok, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Cherif