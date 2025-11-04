Gelin 260. bölüm full tek parça izle! Kanal 7 Gelin son bölüm (yeni bölüm) izle

Kanal 7’nin sevilen dizisi Gelin’in 260. bölümü yayınlandı. 4 Kasım 2025 Salı akşamı ekrana gelen yeni bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Gelin 260. bölüm full tek parça izleme fırsatı burada

Kanal 7 ekranlarının sevilen yapımı Gelin dizisinin 260. bölümü izleyiciyle buluştu. Yeni bölüm, yayınlanmasının hemen ardından internete yüklendi. Dizinin son bölümünü (yeni bölüm) tek parça full izleyebileceğiniz link haberimizin devamında yer alıyor.

Dizinin ilk bölümünden bu yana izleyicinin ilgisini çeken Gelin, üçüncü sezonuyla da heyecan dolu anlara sahne oluyor. ‘Gelin’ dizisinin konusu, karakterleri ve son bölümde yaşanan gelişmeler merak ediliyor.

GELİN 3. SEZONDA NELER OLUYOR?

Henüz küçücük bir çocukken annesiz kalan Hançer, yıllar sonra hiç beklemediği bir anda annesi Esma’dan gelen bir mektupla sarsılır. Evlatlarını bir kez daha görebilmek isteyen Esma’nın dönüşü, yılların açtığı yaraları yeniden kanatırken hem Hançer’in hem de Cihan’ın hayatını altüst edecek büyük bir sırrı da beraberinde getirir.

Bu sezonda Esma’nın dönüşüyle geçmişin izleri yeniden canlanırken, Sıla’nın Develioğulları’na açtığı savaş büyüyerek herkesi içine çekiyor. Sırlar, çatışmalar ve beklenmedik sürprizler sadece Cihan ile Hançer’i değil tüm aileyi büyük bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

GELİN 260. BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) İZLE

