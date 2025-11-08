Gelin 264. bölüm reklamsız ve kesintisiz izle!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Gelin dizisi 264. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Esma’nın yıllar sonra dönüşü, Hançer ve Cihan’ın hayatını altüst etti. Dizinin son bölümünü tek parça ve full HD izleme linki haberimizde

Kanal 7’nin sevilen yapımı Gelin, 8 Kasım 2025 Cumartesi akşamı 264. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Esma’nın dönüşüyle birlikte geçmişin sırları bir kez daha gün yüzüne çıktı.

GELİN 3. SEZON KONUSU

Henüz küçücük bir çocukken annesiz kalan Hançer, yıllar sonra annesi Esma’dan gelen mektupla sarsılır. Evlatlarını yeniden görmek isteyen Esma’nın gelişi, Hançer ve Cihan’ın hayatını derinden etkiler. Bu dönüş, yıllardır saklı kalan büyük bir sırrı da ortaya çıkarır.

Yeni sezonda Esma’nın gelişiyle geçmişin izleri yeniden canlanırken, Sıla’nın Develioğulları’na açtığı savaş büyüyerek herkesi içine çeker. Aile içi çatışmalar, ihanetler ve gizlenen gerçekler dizinin son bölümüne damgasını vurur.

GELİN SON BÖLÜM İZLE

