🔴 Gençlerbirliği - Galatasaray canlı izle! Gençlerbirliği - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in kritik haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu mücadele öncesinde taraftarlar maçın detaylarını araştırmaya başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü (bugün) saat 20:00'da başlayacak. Kritik müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından naklen ve şifreli olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler müsabakayı televizyonun yanı sıra yayıncı kuruluşun dijital platformları üzerinden mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla da takip edebilecek. Her iki takımın da sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda avantaj sağlamayı hedeflediği zorlu randevu için nefesler tutuldu.