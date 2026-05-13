Gençlerbirliği Trabzonspor CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı şifresiz ATV izle linki

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın saati, yayıncı kanalı ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma atv ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı atv’nin resmi yayın platformları ve televizyon yayını üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor finale yükselmek için sahaya çıkarken, Gençlerbirliği ise sürpriz yapmak istiyor. Mücadelede yaşanacak gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

NOT: Bazı spor karşılaşmaları yayıncı kuruluşların dijital platformları üzerinden üyelik gerektirebilir.