🔴 Genoa - AC Milan canlı izle! Genoa - AC Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya Serie A’da sezonun kritik haftalarında Genoa ile AC Milan karşı karşıya geliyor.

Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan mücadelede iki takım da sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor.

AC Milan üst sıralardaki yerini güçlendirmek isterken, Genoa ise sezonu iyi bir sonuçla tamamlamayı amaçlıyor.

GENOA - AC MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Genoa - AC Milan karşılaşması 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 13.00’te başladı.

GENOA - AC MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma;

S Sport Plus

Tivibu Spor 3

kanallarından canlı yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Serie A’daki mücadeleyi hakem Simone Sozza yönetiyor.

KRİTİK HAFTA MÜCADELESİ

Serie A’da son haftalara girilirken iki ekip için de mücadele büyük önem taşıyor.

AC Milan Avrupa kupaları yarışında avantaj elde etmek isterken, Genoa taraftarı önünde sezonu güçlü şekilde kapatmayı hedefliyor.

TRİBÜNLER DOLU

Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan mücadelede tribünlerin büyük ölçüde dolduğu ve taraftar atmosferinin dikkat çektiği belirtiliyor.