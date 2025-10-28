Gözleri Karadeniz 9. Bölüm Tek Parça Full İzle! ATV Gözleri Karadeniz yeni bölüm izle

Gözleri Karadeniz 9. bölümü, 28 Ekim 2025 Salı akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yeni bölümü kaçıran izleyiciler, diziyi tek parça full izleme olanağını ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden yakalayabilir.

Dizinin son bölümünde, Güneş ve Azil’in müdahalesiyle Mehmet’in infazı son anda durdurulur. Güneş’in boşanmaktan vazgeçtiğini söylemesi ise Azil’i derinden sarsar. Birbirlerine yaklaşsalar da Mehmet yine aralarındaki en büyük engel olur.

Mehmet, ölümle burun buruna geldiği gerçeğini yaşarken babasının verdiği ölüm emri ile yüzleşir. Artık Maçari ailesinin bir ferdi olamayacağının farkına varan Mehmet, daha sert bir plan yaparak yerini sağlamlaştırmaya çalışır.

Öte yandan Güneş ve Azil, Mehmet’in itirafçı olma ihtimali üzerine harekete geçer. Azil, konseyin başı olarak kararlarını açıklarken Güneş, kurduğu tehlikeli oyun sonucu kendi tuzağına düşer. Bu kez av yerine av olan Güneş, yine Mehmet’e teslim olmak zorunda kalır.

Azil, Güneş’i içine düştüğü bu tehlikeden kurtarabilecek midir?

Gözleri Karadeniz dizisinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Özge Yağız, Mehmet Özgür, Ayten Uncuoğlu, Mustafa Açılan, Yonca Şahinbaş, Erol Babaoğlu ve Ebru Aykaç yer alıyor.

Gözleri Karadeniz 9. bölümü tek parça full izlemek için ATV’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.