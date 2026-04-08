🔴 Göztepe - Galatasaray canlı izle! Göztepe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, Göztepe ile kozlarını paylaşıyor.
Galatasaray, zorlu Göztepe deplasmanına çıkıyor. Son olarak Trabzonspor'a deplasman 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında daha fazla kan kaybetmemek istiyor.
46 puanla 5.sırada yer alan Göztepe ise inişli çıkışılı performans karnesine bir iç saha galibiyeti yazdırırak taraftarını mutlu etme peşinde.
Sporseverler ise Göztepe-Galatasaray maçının canlı yayın bilgilerini araştırıyor...
Maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Onun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Melih Aldemir üstlenecek.
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında görev alamayacak.
8 Nisan 2026 Çarşamba (Bugün) İsonem Park'ta oynanacak mücadelede 20.00'da başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Efkan, Juan, Janderson
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay, Lemina, Asprilla, Sane, Sallai, Barış.
Alper Akarsu'nun düdük çalacağı Göztepe-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.