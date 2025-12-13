Güller ve Günahlar 10. bölüm izle KANAL D | Güller ve Günahlar son bölüm tek parça full HD dizi izle

Dizinin son bölümünde Berrak, hamilelik kozunu kullanarak eve geri dönerken, Serhat ise kızlarını ondan uzak tutmanın yollarını aramaktadır. Berrak, kızlarıyla arasını düzeltme çabası sırasında Kader ve Zeynep'i hayatlarından tamamen çıkarmak için Tibet'in yardımıyla sinsi bir çözüm bulur.