Güller ve Günahlar 10. bölüm izle KANAL D | Güller ve Günahlar son bölüm tek parça full HD dizi izle

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, NGM imzalı Güller ve Günahlar dizisi, 10. bölümüyle izleyici karşısında...
Dizinin son bölümünde Berrak, hamilelik kozunu kullanarak eve geri dönerken, Serhat ise kızlarını ondan uzak tutmanın yollarını aramaktadır. Berrak, kızlarıyla arasını düzeltme çabası sırasında Kader ve Zeynep'i hayatlarından tamamen çıkarmak için Tibet'in yardımıyla sinsi bir çözüm bulur.
Bu plan karşısında çaresiz kalan Zeynep, son çare olarak Serhat’tan yardım istemek zorunda kalır. Serhat’ın yapacağı hamle, Berrak’ın tüm planlarını bozmaya yetecek mi? İzleyiciler, bu kritik mücadelenin sonucunu merakla bekliyor.