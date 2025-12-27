Güller ve Günahlar 12 bölüm full izle! Kanal D Güller ve Günahlar son bölüm tek parça izle

GÜLLER VE GÜNAHLAR 12. BÖLÜM

Zeynep ve Serhat’ın evliliği, başta Arif olmak üzere tüm Candan ailesinde büyük hayal kırıklığı yaratır. Bu karar, aile içindeki dengeleri değiştirir ve büyük tartışmaları beraberinde getirir.