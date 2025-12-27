Güller ve Günahlar 12 bölüm full izle! Kanal D Güller ve Günahlar son bölüm tek parça izle
Yeni bölümde Zeynep ve Serhat’ın evliliği Candan ailesini altüst ederken, otelde yaşanan beklenmedik olay herkesi derinden etkileyecek.
Yayınlanma: Güncellenme:
GÜLLER VE GÜNAHLAR 12. BÖLÜM
Zeynep ve Serhat’ın evliliği, başta Arif olmak üzere tüm Candan ailesinde büyük hayal kırıklığı yaratır. Bu karar, aile içindeki dengeleri değiştirir ve büyük tartışmaları beraberinde getirir.
Serhat, yaşananların sorumlusunu ararken öfkesini kontrol etmekte zorlanır. Zeynep ve Arif’in başına gelenlerin nedenlerini çözmeye çalışır.
Yeni mahalleye taşınan Berrak, Tülay’ın da desteğiyle komşulara Zeynep’i ve ailesini kötülemeye başlar. Bu söylemler mahallede huzursuzluk yaratır.
Otelde çıkan beklenmedik bir gelişme, herkes için sarsıcı sonuçlara yol açar. Olayın etkisi uzun süre devam edecek
5 5