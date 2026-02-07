Güller ve Günahlar 16. bölüm izle | Kanal D Güller ve Günahlar son bölüm tek parça full izle

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü canlı izlemek isteyenler, yayın saatini ve resmi izleme ekranını araştırıyor.

Güller ve Günahlar 16. bölüm izle | Kanal D Güller ve Günahlar son bölüm tek parça full izle
Yayınlanma:

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, 16. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünü canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayın saatini ve resmi izleme ekranını merak ediyor.

Güller ve Günahlar 16. bölüm izle | Kanal D Güller ve Günahlar son bölüm tek parça full izle - Resim : 1

Güller ve Günahlar’ın yeni bölümleri cumartesi günü saat 20.00’da Kanal D’de yayınlanıyor.

Ebru, evden ayrılıp Cihan’ın yanına yerleşirken Tibet, Serhat’a olan öfkesiyle ölümcül bir planı devreye sokar. Zeynep ve Serhat Tibet’in planına hazırlıksız yakalanırlar.

Dizinin canlı yayınını ve yeni bölüm izleme ekranını Kanal D’nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

Resmi izleme ekranı:
https://www.kanald.com.tr/guller-ve-gunahlar 

SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, Kader'in evden kaçmasıyla darmadağın olur. Serhat'la birlikte Kader'i bulmak için her türlü yolu denerken Kader, vakit geçirdikçe Pelin'den korkmaya başlar.

dizi izle
Günün Manşetleri
Trabzonspor emsal cezalar talep etti
35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Hatay merkezli dev operasyon!
Burdur'da fuhuş çetesine darbe!
2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni
Sınırda 240 kilo uyuşturucu yakalandı
Ali Kaya hakkında tutuklama kararı
7 ilde başlıyor... Üniversitelerde yeni dönem
Arakçi: İyi bir başlangıç oldu
Çok Okunanlar
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 14 ilimize kar yağacak! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 14 ilimize kar yağacak!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum