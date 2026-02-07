Güller ve Günahlar 16. bölüm izle | Kanal D Güller ve Günahlar son bölüm tek parça full izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, 16. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünü canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayın saatini ve resmi izleme ekranını merak ediyor.

Güller ve Günahlar’ın yeni bölümleri cumartesi günü saat 20.00’da Kanal D’de yayınlanıyor.

Ebru, evden ayrılıp Cihan’ın yanına yerleşirken Tibet, Serhat’a olan öfkesiyle ölümcül bir planı devreye sokar. Zeynep ve Serhat Tibet’in planına hazırlıksız yakalanırlar.

Dizinin canlı yayınını ve yeni bölüm izleme ekranını Kanal D’nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

Resmi izleme ekranı:

https://www.kanald.com.tr/guller-ve-gunahlar

SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, Kader'in evden kaçmasıyla darmadağın olur. Serhat'la birlikte Kader'i bulmak için her türlü yolu denerken Kader, vakit geçirdikçe Pelin'den korkmaya başlar.