Güller ve Günahlar 19 bölüm izle KANAL D | Güller ve Günahlar son bölüm tek parça izle

Güller ve Günahlar, 19. bölümüyle ekranlarda. Serhat, Berrak’tan Tibet’in yerini öğrenmeye çalışırken ortalık karışıyor.

Kanal D’nin dikkat çeken yapımlarından Güller ve Günahlar, 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 

Serhat, Berrak’tan Tibet’in yerini öğrenmeye çalışırken Zeynep onun geceleri ortadan kaybolduğunu fark eder. Berrak’ın kaybolduğu haberi yayılınca Zeynep, Serhat’ın ne yaptığını öğrenmek için harekete geçer.

Öte yandan Pelin’in ihbarı sonrası polis ekipleri Serhat’ı yakalamak için yola çıkar. Zeynep’in ise gerçeğe ulaşmak için çok az zamanı vardır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Güller ve Günahlar, cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR CANLI İZLE, NEREDEN İZLENİR?

Diziyi canlı olarak izlemek isteyenler Kanal D’nin televizyon yayını üzerinden ya da kanalın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla yayına erişebilir.

Yeni bölüm yayınlandıktan sonra tek parça ve full izleme seçeneği de Kanal D’nin resmi platformlarında izleyicilere sunulacak.

