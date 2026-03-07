Güller ve Günahlar 20 bölüm izle | Kanal D Güller ve Günahlar son bölüm tek parça full izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak edilirken, izleme linki haberin devamında yer alıyor.

Yayınlanma:

Kanal D’nin sevilen dizilerinden Güller ve Günahlar, 20. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in yer aldığı dizide, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve karakterler arasındaki kritik yüzleşmeler dikkat çekiyor.

Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından hikâyenin nasıl ilerleyeceği merak edilirken, izleyiciler yeni bölümün izleme ekranını araştırmaya başladı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 20. BÖLÜM İZLE

Kanal D’nin dikkat çeken yapımlarından Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/guller-ve-gunahlar

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Serhat, Berrak’tan öğrendikleri ile Nejat’ın kim olduğunu bulmaya çalışır.

Bir yandan da Zeynep’i bu tehlikeli işten uzak tutmaya çalışıyordur.

Serhat’ın peşinde olduğunu öğrenen Nejat, ona bir mesaj gönderir.

Serhat, buluşma yerine gittiğinde ise hiç beklemediği bir durumla karşılaşır.

