Güller ve Günahlar 22 bölüm izle KANAL D | Güller ve Günahlar son bölüm tek parça izle

Güller ve Günahlar dizisi 22. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde dikkat çeken gelişmeler yaşanacak.

Yeni bölümde Berrak’ın Kader’i almak için annelik davası açacağını söylemesi Zeynep ve Serhat’ı derinden sarsar. Zeynep, bu durumu tersine çevirecek bir yol ararken, Berrak daha yıkıcı bir planın peşindedir.

Serhat ise Nejat’a ulaşmaya çalışırken onun aslında çok yakınında olduğunu fark eder.

Güller ve Günahlar yeni bölümüyle saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

