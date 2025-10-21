Güller ve Günahlar 3. Bölüm Tek Parça Full HD İzle | Kanal D
Güller ve Günahlar dizisinin 3. bölümü Kanal D ekranlarında. Yeni bölümde Zeynep’in Cihan Tecer’le yaptığı iş birliği tüm dengeleri değiştiriyor.
Kanal D’nin dikkat çeken dizisi Güller ve Günahlar 3. bölümüyle ekrana geldi. Zeynep’in bulduğu ipucu onu Serhat’ın kardeşi Cihan Tecer’le iş birliğine götürür.
Serhat ise tüm bunlardan habersiz kendi izini sürmektedir. Berrak’ın başucuna bırakılan beyaz zambak, aradığı kişiye yaklaştığını düşündürür. Ancak kısa süre sonra çiçeği bırakanın kim olduğunu öğrenince hissettiği öfke yerini büyük bir acıya bırakır.
Cihan’dan gelecek haberi bekleyen Zeynep, Serhat’ın nereye gittiğini öğrendiğinde artık çok geçtir.