Güller ve Günahlar 30. bölüm izle | Kanal D Güller ve Günahlar son bölüm tek parça full izle

Güller ve Günahlar dizisi 30. bölümüyle Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünde Serhat, Zeynep ve Ebru’yu kurtarmak için zamana karşı yarışırken hiç beklemediği bir manzarayla karşı karşıya kalıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 30. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra’nın Cihan’dan kurtularak bebeğiyle yeni bir hayat kurma planı, Cihan’ın kurduğu tuzaklarla yeniden çıkmaza giriyor.

Öte yandan Serhat, Nejat’ın gizemli zarfının peşinden gitmeye devam ederken Kader’in velayet davasında ortaya çıkan gelişmeler aile içinde büyük sarsıntıya neden oluyor.

Dizinin yeni bölümünde hesaplaşmaların ve gerilimin daha da artacağı belirtiliyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 30. BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar dizisi, 30. bölümüyle 23 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Dizinin yeni bölümünü Kanal D’nin resmi internet sitesi ve dijital yayın platformları üzerinden tek parça ve full HD olarak izleyebilirsiniz.