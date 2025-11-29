Güller ve Günahlar 8. bölüm izle KANAL D | Güller ve Günahlar son bölüm tek parça full HD dizi izle
Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’ın 8. bölümü 29 Kasım Cumartesi akşamı ekrana geldi. Yeni bölümü tek parça ve full izlemek isteyenler için bağlantı haberimizde yer alıyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 8. bölümü 29 Kasım 2025 Cumartesi günü izleyiciyle buluştu. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, yeni bölümü tek parça hâlinde izleyebilecekleri bağlantıyı araştırmaya başladı.
NOW yapımı dizide bu hafta Serhat, Kader’in babasının kim olduğunu öğrenir ve bununla yüzleşmek için harekete geçer. Berrak ise sıranın kendisine geleceğini bildiği için Serhat’ın öfkesinden kurtulmak adına yeni bir plan yapar. Serhat, kızlarına tüm gerçekleri anlatmaya hazırlanırken Berrak beklenmedik bir hamleyle eve geri döner.
Dizinin 8. bölümünü full ve kesintisiz izlemek isteyenler için resmi yayın linki aşağıdadır.