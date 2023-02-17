Güne Başlarken - 17 Şubat 2023 - Seda Anık - Ulusal Kanal

Seda Anık Güne Başlarken programında Türkiye ve dünyadaki en sıcak gelişmeleri Ulusal Kanal izleyicileriyle buluşturuyor.

Seda Anık Güne Başlarken programında Türkiye ve dünyadaki en sıcak gelişmeleri Ulusal Kanal izleyicileriyle buluşturuyor.

# Güne Başlarken

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