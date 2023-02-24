Günlük - 24 Şubat 2023

Türkiye'nin gündemi Günlük programında. Serkan Aksan'ın sunduğu Günlük programında bugünün konukları Ulusal Kanal Muhabiri İlyas Gümrükçü ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner'di.

İlyas Gümrükçü afet bölgesinde yaşadıklarını ve izlenimlerini paylaştı. Gümrükçü afet bölgesinde büyük bir seferberlik yaşandığını afetzedelerin tüm ihtiyaçlarının giderildiğini pek bir sorunla karşılaşılmadığını ve bölgede diğer yaşadıklarını aktardı.

BASIN ENKAZ ALTINDA

Malatya'dan yayına bağlanan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ise depremin ardından gazetecilerin ve şehrin yaşadığı sorunları anlattı. Güner, yerel basının basın binalarının yıkıldığını, teknip ekipmanları ve matbaalarının enkaz altında kaldığını belirtti.