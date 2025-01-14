Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler
Televizyonda hafta boyunca en çok izlenen yerli diziler belli oldu. İşte detaylar…
Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlemesine ve TİAK verilerine göre, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü oyuncuları bir araya getiren ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi, haftanın en çok izlenen yerli yapımı oldu.
İşte haftanın en çok izlenen dizileri:
10- ARKA SOKAKLAR (SEZON 19 - BÖLÜM 696) 4,68
9- SANDIK KOKUSU (SEZON 2 - BÖLÜM 41) 4,68
8- HUDUTSUZ SEVDA (SEZON 2 - BÖLÜM 48) 5,58
7- SEN AĞLAMA İSTANBUL (SEZON 1 - BÖLÜM 4) 5,58
6- SİYAH KALP (SEZON 1 - BÖLÜM 16) 6,16
5- MEHMED FETİHLER SULTANI (SEZON 2 - BÖLÜM 30) 7,48
4- GÖNÜL DAĞI (SEZON 5 - BÖLÜM 161) 7,57
3- LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET (SEZON 1 - BÖLÜM 17) 8,94
2- TEŞKİLAT (SEZON 5 - BÖLÜM 127) 10,49
1- KIZILCIK ŞERBETİ (SEZON 3 - BÖLÜM 83) 10,49