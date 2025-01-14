Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler

Televizyonda hafta boyunca en çok izlenen yerli diziler belli oldu. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler - Resim: 1

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlemesine ve TİAK verilerine göre, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü oyuncuları bir araya getiren ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi, haftanın en çok izlenen yerli yapımı oldu.

İşte haftanın en çok izlenen dizileri:

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Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler - Resim: 2

10- ARKA SOKAKLAR (SEZON 19 - BÖLÜM 696) 4,68

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Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler - Resim: 3

9- SANDIK KOKUSU (SEZON 2 - BÖLÜM 41) 4,68

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Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler - Resim: 4

8- HUDUTSUZ SEVDA (SEZON 2 - BÖLÜM 48) 5,58

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Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler - Resim: 5

7- SEN AĞLAMA İSTANBUL (SEZON 1 - BÖLÜM 4) 5,58

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Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler - Resim: 6

6- SİYAH KALP (SEZON 1 - BÖLÜM 16) 6,16

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Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler - Resim: 7

5- MEHMED FETİHLER SULTANI (SEZON 2 - BÖLÜM 30) 7,48

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Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler - Resim: 8

4- GÖNÜL DAĞI (SEZON 5 - BÖLÜM 161) 7,57

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Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler - Resim: 9

3- LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET (SEZON 1 - BÖLÜM 17) 8,94

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Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler - Resim: 10

2- TEŞKİLAT (SEZON 5 - BÖLÜM 127) 10,49

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Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler - Resim: 11

1- KIZILCIK ŞERBETİ (SEZON 3 - BÖLÜM 83) 10,49

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