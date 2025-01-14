Haftanın favorileri belli oldu! İşte en çok izlenen diziler

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlemesine ve TİAK verilerine göre, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü oyuncuları bir araya getiren ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi, haftanın en çok izlenen yerli yapımı oldu.

İşte haftanın en çok izlenen dizileri: