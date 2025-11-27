Halef 10.Bölüm izle Full Tek Parça: Halef reklamsız ve kesintisiz izle
Halef: Köklerin Çağrısı 10. bölümde Yıldız’ın geride bıraktığı mektup tüm dengeleri altüst ediyor. Serhat ve Aşır ilk kez aynı hedef için birleşirken, Yıldız ve Dalyan için geri dönüşü olmayan süreç başlıyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Yıldız’ın hapishaneye gitmeyi göze alarak bir mektup yazar.
Serhat, mektubun satırlarında Yıldız’ın kendisi için yaptığı fedakârlığı görünce büyük bir sarsıntı yaşar. Bu fedakârlığı kabul etmeyen Serhat, harekete geçmeye karar verir.
Serhat, Yıldız’ın kendisi için suç üstlenmesini reddeder ve zaman kaybetmeden peşine düşer.
Serhat ve Aşır ikiliyi dört bir yanda ararken, Melek de Yıldız’ın bulunması için destek olur.
Ancak Melek’in iyi niyetle attığı bu adımlar, onu hiç beklemediği sorunların ortasına sürükleyecektir.
