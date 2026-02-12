Halef 20. bölüm izle | NOW TV Halef: Köklerin Çağrısı son bölüm tek parça full izle
Halef: Köklerin Çağrısı 20. bölüm canlı izle: Serhat gerçeği öğreniyor...
Halef: Köklerin Çağrısı 20. bölümün ilk dakikalardan itibaren tansiyon yükseliyor.
Serhat’ın sahte riskli gebelik olayını öğrenmesi, Melek ve Sultan’ı köşeye sıkıştırır. Bu büyük ifşa, iki kadın arasında yeni bir hesaplaşmanın ﬁtilini ateşler.
Yıldırım, tanık olduğu öpüşmenin karşılığında Yıldız’a çok ağır yaptırımlarla ödetmeye kararlıdır.
Ancak Aşır’ın beklenmedik hamlesi, tüm dengeleri bozarak işleri bambaşka ve geri dönülemez bir boyuta taşıyacaktır.
