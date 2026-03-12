Halef 24 bölüm izle NOW TV | Halef: Köklerin Çağrısı son bölüm tek parça izle

NOW ekranlarında yayınlanan “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisi güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicinin ilgisini çekiyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler “Halef 24. bölüm izle” aramalarını yapıyor.

NOW ekranlarında yayınlanan “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisi güçlü hikâyesi ve atmosferiyle izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler “Halef 24. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?” sorusuna yanıt arıyor.

HALEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mağarada ölümle burun buruna gelen Serhat ve Yıldız, kaçınılmaz bir hesaplaşmanın içine düşer. Ölümün kıyısındaki Yıldız’ın sakladığı kardeşlik sırrını Serhat’a itiraf edip etmeyeceği büyük merak konusu olur.

Diğer yanda Melek, Sevde’den öğrendiği sarsıcı gerçekle büyük bir sarsıntı yaşar. Gerçeği Serhat’a açıklayıp açıklamama konusunda ciddi bir ikilem içinde kalır.

Patlattığı mağarada Yıldız’ın da bulunması Yıldırım’ı köşeye sıkıştırırken, karşısında artık yalnızca Yelduranlar değil Kordağlılar da vardır. Bu gelişmeler Yıldırım için tehlikeli bir sürecin başlangıcı olur.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız’ın Serhat’a karşı Yıldırım’ı savunması Serhat’ı derinden sarsar. Yıldız’ın bunu gerçekten isteyerek yaptığına ihtimal veremeyen Serhat için hiçbir şey artık eskisi gibi değildir.

Diğer tarafta Yıldız’ın kardeşi olduğunu bilmeyen Melek, geçmişten gelen beklenmedik bir ipucuyla sarsılır. Ortaya çıkacak gerçek, iki aile arasındaki dengeleri değiştirebilecek güçtedir.

Hicran’ın kardeşi olduğunu öğrenen Akif ise onu Urfa’dan uzaklaştırmak için tehlikeli planlarını devreye sokar. Hicran ve Aşır’ın buna vereceği karşılık ise iki konakta da büyük bir sarsıntıya yol açacaktır.

HALEF 24. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

Halef dizisinin bölümleri NOW platformu üzerinden tek parça ve yüksek görüntü kalitesinde izlenebiliyor. Yayın günlerinde platform üzerinden yeni bölümlere ulaşmak mümkün.

