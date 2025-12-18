Halef: Köklerin Çağrısı 13 bölüm full izle! Kanal D Halef son bölüm tek parça izle
Hafız dizisinin 13. bölümünde Melek, Serhat’ın ani boşanma kararının arkasındaki gerçeği öğrenirken, geçmişten gelen büyük bir sır aileleri karşı karşıya getiriyor. Kan davasını bitiren hamle ise Urfa’da yeni bir dönemi başlatıyor. Yeni bölümü izlemek için kaydırın...
Yayınlanma:
MELEK GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR
Serhat’ın ani boşanma kararının ardında yatan gerçeği öğrenen Melek, ilişkilerini bu noktaya getiren kişinin kim olduğunu fark edince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bu yüzleşme, Melek için geri dönüşü olmayan bir kırılma anına dönüşür.
Aşır’dan kurtulmanın yollarını arayan Akif, Aşır ve Hicran’ı birlikte görür. Bu karşılaşma, Akif’in eline hiç beklemediği güçlü bir koz verir ve dengeleri kendi lehine çevirmesinin önünü açar.
Yıldız ile Serhat’ın evliliği artık kan davasını sona erdiren bir anlam taşımamaktadır. En büyük hedefi eğitimini tamamlamak olan Yıldız, Serhat’ın kendisini boşayacağı korkusuyla ondan uzak durmaya çalışır.
13. BÖLÜM CANLI İZLE