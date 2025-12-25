Halef: Köklerin Çağrısı 14. bölüm izle | NOW TV DİZİ İZLE

Melek, Serhat ile Yıldız’ın yakınlaşmasını görmesine rağmen Sultan’la yaptığı anlaşmanın arkasında durarak konaktan ayrılmamaya karar veriyor. Hem Serhat’ı yeniden kazanmak hem de hanımağa olabilmek için Sultan’ın tehlikeli fakat stratejik yönlendirmelerini dikkate alıyor.

Yıldız ise bu ittifakı fark ediyor ve Serhat’ın sevgisini sağlamlaştırıp Melek’i tamamen devre dışı bırakmak için hiçbir çabadan kaçınmıyor. Konaktaki rekabet daha da keskinleşiyor.

Diğer yandan Serhat’ın Kordağlılar’dan kan parası olarak aldığı topraklar, Yelduranlar’ı Urfa’nın en geniş araziye sahip ailelerinden biri haline getiriyor. Bu gelişme, ağalar meclisinde Ziyan Ağa’nın yerine geçmesi için Serhat’ın elini güçlendiriyor.

Ancak Serhat’ın düzeni değiştirme çabası, giderek sertleşen ve onur kırıcı tavırları Aşır’ı daha fazla öfkelendirecek. Aşır’ın Serhat’a karşı yapacağı can acıtıcı hamle bölüme damga vuracak.

HALEF 14. BÖLÜM İZLE