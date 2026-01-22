Halef: Köklerin Çağrısı 17 bölüm izle NOW TV
NOW TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI, 17. bölümünde izleyicinin karşısına çıkıyor. (Video)
Serhat’ın ani boşanma kararıyla sarsılan Yıldız, çaresizliğin eşiğine gelir. Hayatındaki bu ani kırılma, onu yeni bir yol arayışına sürükler.
Yıldız Babahan’a sığınır. Ancak Babahan doğrudan müdahale etmek yerine, kararı yine ona bırakır.
Babahan’ın yaklaşımı Yıldız’ı daha da zorlar. Serhat’a duyduğu öfke ile ayakta kalma isteği arasında kalan Yıldız, hayatını kökten değiştirecek bir tercihle yüz yüzedir.
Yaşanan kaosu fırsat bilen Yıldırım, uzun süredir hazırladığı planları hayata geçirmeye başlar. Atacağı adımlar, herkes için yeni bir krizin fitilini ateşler.
