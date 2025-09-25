Halef: Köklerin Çağrısı 2. bölüm canlı izle!

Fragmanda geçen “Ağa da benim, halef de benim” sözleri dikkat çekti. Bu sahne, dizide miras ve iktidar çatışmasının giderek keskinleşeceğinin habercisi oldu. Yine aynı tanıtımda “Burası artık benim evim” cümlesi öne çıkarak konaktaki dengelerin değişeceğini gösterdi.

Dizinin merkezinde yer alan Serhat karakteri ise yeni bölümde “halef” sıfatıyla ön plana çıkacak. İzleyiciler, Serhat’ın geçmişiyle kasabadaki iktidar mücadelesi arasındaki gerilimin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.

CANLI İZLE!

https://www.nowtv.com.tr/