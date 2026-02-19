Halef: Köklerin Çağrısı 21 bölüm izle NOW TV | Halef: Köklerin Çağrısı son bölüm tek parça izle

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 21. bölümü,19 Şubat 2026 Perşembe günü 20.00’da, NOW TV yayın akışında izleyicilerle buluşacak.

Bu bölümde Ziyan ve Yıldırım’ın sınırdan kaçırdığı silahları ele geçiren Serhat, bu üstünlüğüyle ikiliyi köşeye sıkıştırmayı başarıyor. Çıkmazdan kurtulmak için ona karşı büyük bir koz arayan Yıldırım ve Ziyan, sinsi ve tehlikeli bir planı devreye sokuyor. Serhat ise bu plana karşı önceden hazırladığı hamlesiyle avantajı elinde tutmaya çalışıyor.

Öte yandan Melek’in sahte riskli gebelik yalanı deşifre oluyor ve Serhat ile Yıldız arasındaki tüm engeller kalkmış gibi görünse de, Aşır’ın yapacağı sarsıcı itiraf, Yıldız’ın kurduğu hayalleri bir anda yerle bir ediyor. Melek ise söylediği yalanın bedelini tahmin ettiğinden çok daha ağır ödemek zorunda kalıyor.

Ayrıca Nida’ya gelen gizemli mesajı öğrenen Aşır, geri dönüşü olmayan ölümcül bir kararın eşiğine gelirken Hicran’ın bu kanlı hesaplaşmadaki gerçek rolünün ortaya çıkmasıyla olayların seyri tamamen değişiyor ve herkes için yeni bir savaş başlıyor.

Bu akşam saat 20.00’da NOW TV üzerinden yayınlanacak olan 21. bölüm, izleyiciler tarafından canlı olarak NOW TV’nin resmi dijital yayın sayfası veya uygulaması üzerinden canlı izlenebilecek. Dizinin fragman ve bölüm ön izlemeleri de NOW TV’nin resmi kanallarında yer alıyor.

