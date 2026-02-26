Halef: Köklerin Çağrısı 22 bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça izle

Yıldız’ın hayatını altüst eden kararları ve Serhat’ın geri dönülmez hamlesi 22. bölümde ekrana geliyor.

Halef: Köklerin Çağrısı 22 bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça izle
Yayınlanma:

Halef: Köklerin Çağrısı 22. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde Yıldız, Melek’le kardeş olduğu gerçeğini öğrendikten sonra hayatının en zor kararını verir. Serhat’tan uzak durmayı seçen Yıldız, Yıldırım’la evlenme yoluna girer. Ancak bu karar Serhat’ı durdurmaya yetmez.

Yıldız’ın sevgisinden hâlâ umutlu olan Serhat, gerçeği ortaya çıkarmak için elindeki silah kozunu kullanmaya hazırlanır. Yıldırım’ı parmaklıklar arkasına göndermekte kararlı olan Serhat, geri dönüşü olmayan bir sürecin kapısını aralar.

Serhat’ı durdurmak isteyen Yıldız ise çareyi Aşır’dan yardım istemekte bulur. Ancak Kordağlı Konağı’nda Meryem, Aşır ve Nida arasındaki gerilim daha da büyür. Melek ise Yıldız’dan Serhat’tan vazgeçtiğine dair bir kanıt ister. Yıldız’ın atacağı adım, Serhat için acı dolu bir sonun başlangıcı olur.

Öte yandan Yelduran Konağı’nda Kadı’nın Hicran üzerinden sakladığı büyük sır yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Gizemin içine dahil olan yeni isimler, dengeleri tamamen değiştirecek gelişmelerin habercisi olur.

HALEF YENİ BÖLÜM İZLE

Halef: Köklerin Çağrısı 22. bölüm, 26 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanacak. Diziyi canlı olarak NOW üzerinden televizyon yayınıyla takip edebilir, yayın saatinde kanalın resmi dijital platformlarından izleyebilirsiniz.

dizi izle canlı izle
Günün Manşetleri
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
MİT ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu
Şubat ayı ekonomik güven endeksi belli oldu
MSB'den İran açıklaması
Silivri'de fabrika yangını!
Bakan Gürlek'ten yasa dışı bahis ve şike açıklaması
İzmir, Trabzon ve Mersin'de 18 gözaltı
Havalimanında uyuşturucu sevkiyatı
Öğrencilere ‘selefi yemini' ettirildi
İstanbul Valiliği saat vererek uyardı
Çok Okunanlar
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? En yüksek mevduat faizi hangi bankada?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Yarın karanlığa hazırlıksız yakalanmayın: Kesinti 7 saat sürecek Yarın karanlığa hazırlıksız yakalanmayın: Kesinti 7 saat sürecek
Meteorolojik uyarı: Yarın bu illere lapa lapa kar yağacak Meteorolojik uyarı: Yarın bu illere lapa lapa kar yağacak
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?