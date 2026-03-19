Halef: Köklerin Çağrısı 25 bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça izle

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 25. bölümü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler, hikâyede kritik bir kırılma yaratacak.

Meryem’in Yıldız’ı Yelduran konağına getirmesiyle konakta gerilim yükselir. Ziyan Ağa, Yıldız’ı geri almak için konağa gelse de Serhat buna izin vermez. Bunun üzerine Ziyan Ağa, kendi kızını öldürmek için pusuda beklemeye başlar. Bu acımasız tavır, Serhat’ın zihninde tüyler ürperten şüphelerin uyanmasına neden olur.

Öte yandan Yıldız’ın dönüşünü kabullenemeyen Melek konağı terk eder. Ancak bu gidiş, onu farkında olmadan büyük bir tehlikenin içine sürükler. Serhat’tan intikam almak isteyen Yıldırım, Melek’i kaçırarak planını devreye sokar.

Tüm bu yaşananların ortasında Yıldız, kardeşi Melek’i korumak için geri dönüşü olmayan bir yola girer. Atacağı bu adım, onu hayatını altüst edecek gerçeklerle yüzleşmeye götürecektir.

Halef: Köklerin Çağrısı 25. bölümüyle 19 Mart Perşembe saat 20.00’de NOW ekranlarında olacak.