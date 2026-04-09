Halef: Köklerin Çağrısı 28 bölüm tek parca full izle

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 28. bölümü izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde hem Yelduran Konağı hem de Kordağlı Konağı’nda tansiyon yükseliyor.

Yıldız’ın annesi Ayten’in Urfa’ya gelişi, beraberinde yıllardır saklanan sırları da getirir. Ayten’in, Yıldız’ın geleceği için kurduğu planların iyi niyet taşımaması dikkat çekerken, Yıldız annesine kavuşmanın heyecanıyla bu büyük oyunun merkezine yerleştiğinin farkında değildir. Ayten ve Sultan arasında kurulan çıkar ortaklığı ise Yıldız’ı hedef haline getirir.

Ayten’in gelişi yalnızca Yelduran Konağı’nı değil, Kordağlı Konağı’nı da etkiler. Serhat’ın, Ziyan Ağa’nın cezasını çekmesi için Salim’e ifade verdirerek onu içeri attırması, konakta otorite boşluğuna yol açar.

Dalyan ve Aşır arasındaki iktidar mücadelesi giderek sertleşirken, Melek bebeğinin tehlikede olduğunu hisseder. Melek’in önünde iki yol vardır: Ya Serhat’ın koruması altında Yelduran Konağı’na dönecek ya da Yıldırım’ın teklifini kabul edecektir.

Diğer yandan Aşır ve Hicran arasında yaşanan ilişki, artık gizli entrikaların ötesine geçer. Bu aşk, doğrudan hedef alınan bir çatışmanın ortasında kalır.

