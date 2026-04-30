Halef: Köklerin Çağrısı 30 bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça izle

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 30. BÖLÜM

Hicran ve Ziyan Ağa her ikisi de ölümle pençeleşmektedir. Hicran’ın kardeşi olduğunu öğrenen Serhat, kardeşinin kalbi ile düşmanını yaşatacak mıdır? Aslında Serhat için karar nettir ama bedeli ağırdır. Aşır için ise bu karar, affedilemez bir yıkım olur. Diğer yandan Akif ve Nida’nın ilişkisi ortaya çıkarken, Aşır kendisini vuranın Akif olduğunu öğrenir ve hesaplaşmanın yönü değişir.

Yıldız ve Melek arasındaki gerilim ise Ayten’in kurduğu sinsi oyunla daha da büyür. Yıldız ile Melek arasındaki özür dileme meselesi Ağalar meclisinde bambaşka bir skandala dönüşür ve Serhat, herkesin gözü önünde gücünü kaybeder. Urfa’da tüm dengeler değişirken bundan böyle verilen hiçbir karar, masum değildir.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 30. BÖLÜM İZLE

Halef: Köklerin Çağrısı 30. bölümü, 30 Nisan Perşembe saat 20.00’de NOW’da yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünü yayın saatiyle birlikte NOW TV’nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden izleyebilirsiniz.