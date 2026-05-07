Halef: Köklerin Çağrısı 31. bölüm izle NOW TV | Yıldız ve Serhat'ı sarsacak büyük sır! Halef yeni bölüm tek parça full izle

7 Mayıs 2026 Perşembe akşamı saat 20.00’de NOW platformunda yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde tansiyon zirveye çıkıyor. Hicran’ı kaybetmenin acısıyla kontrolden çıkan Aşır’ın hamleleri, konaklar arasındaki savaşı yeni bir boyuta taşıyor.

Hicran’ın kaybıyla paramparça olan Aşır, öfkesini dindiremiyor. Akif’i uçurumdan atarak intikam yolunda ilk büyük adımını atan Aşır’ın yeni hedefinde babası Ziyan Ağa bulunmaktadır. Serhat ile omuz omuza veren Aşır, babasıyla hesaplaşmaya kararlıdır. Bu durum her iki konakta da gerilimin ve korkunun artmasına neden olur.

Melek, Ziyan Ağa’nın yeniden eski gücüne kavuşmasını istediği için onu Serhat ve Aşır’a karşı korumaya çalışır. Ancak Melek, Ziyan Ağa’nın geçmişte yaptıklarına dair gerçekleri öğrendiğinde büyük bir ikilemde kalır. Ziyan Ağa, Melek’in sadakatini sürdürmesini sağlamak için ona çok kritik bir sır verir. Bu gizli bilgi, Yıldız ile Serhat’ın ilişkisini temelden sarsacak kadar büyüktür.

Yıldız, Melek’in Ziyan Ağa’dan öğrendiği sırla büyük bir sarsıntı yaşarken, ikinci darbe en yakınından gelir. Annesi Ayten’in kendisi hakkındaki gerçek düşüncelerini ve Kenan ile birlikte arkasından kurduğu sinsi planı öğrenen Yıldız için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yaşadığı bu çifte yıkım karşısında Yıldız’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusudur.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 7 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan 31. bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için NOW'un resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden izleme seçeneği sunuluyor.