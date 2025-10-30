Halef: Köklerin Çağrısı 7. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle

NOW TV’nin dikkat çeken dizisi Halef’in 7. bölümü yayınlandı. Melek ve Yıldız arasındaki dengelerin değiştiği yeni bölüm izleyicilerden tam not aldı. Halef dizisinin 30 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünü tek parça, full HD ve kesintisiz izleme linki haberimizde

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef dizisinin 7. bölümü izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni bölümü, güçlü hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çekti. Halef 7. bölüm (son bölüm) internete yüklendi. İzleyiciler “Halef 7. bölüm tek parça full HD nasıl izlenir?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

HALEF 7. BÖLÜM KONUSU

Melek’in konakta kalmaya karar verip Sultan’ın halefi olduğunu ilan etmesi, konakta yeni bir dengeler savaşının başlamasına neden olur. Konağın hanımı olmak için Melek ve Yıldız arasında kıyasıya bir mücadele yaşanır. Son sözü ise Serhat söyleyecektir.

Yıldız, iki aile arasındaki buzları eritmek için bir yemek organize eder ancak Melek’in bu planla ilgili kendi sürprizleri vardır. Bu sırada Sultan, Meryem’le birlikte yaptığı plan doğrultusunda Sevde’yi ortadan kaldırmak için Yusuf’u görevlendirir. Yusuf ise vicdanı ile Sultan’a olan sadakati arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.

Diğer yandan maden arazisinde çıkan tarihi eserler, Kordağlılar ve Yelduranlar arasında yeni bir çatışmanın fitilini ateşler. Kordağlılar bu durumu kendi lehine çevirmek için Akif ile iş birliği yapma kararı alır.

