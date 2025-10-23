Halef: Köklerin Çağrısı 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE! Halef: Köklerin Çağrısı son bölüm full HD izle
7. bölümünde Melek’in boşanma kararı ortalığı karıştırıyor. Serhat ve Melek’in ilişkisi çıkmaza girerken, Yıldız ve Meryem’in planları tehlikeli bir hal alıyor.
Melek’in, herkesin ortasında Serhat’tan boşanmak istediğini söylemesi konakta dengeleri değiştirir. İkili arasındaki ilişki çıkmaza girerken, bu karar Kordağlılar için yeni bir fırtınanın habercisidir.
Meryem’in Melek’in peşine adam taktığını öğrenen Serhat, Kordağlılar’a karşı harekete geçer. Ancak Halim’in Hilmi üzerinden kurduğu şantaj planı, Serhat’ı köşeye sıkıştırır. Serhat, Akif’le birlikte beklenmedik bir hamle yapar.
Melek’in boşanma kararı, onu konaktan göndermeyi kafasına koyan Yıldız’ın işine yarar. Fakat Yıldız, işi şansa bırakmaz; Melek’i tamamen uzaklaştırmak için yeni hamleler yapar.
Sevde’nin geçmişe dair tehditleri, Sultan ve Meryem için tehlikeli bir hal alır. İkili artık tek bir hedefe odaklanır: Ne pahasına olursa olsun, Melek’le ilgili sırrın ortaya çıkmasını engellemek.