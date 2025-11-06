Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 8. bölümü ekranlarda! Sevde’nin itirafı Melek’in hayatını değiştirirken, Yusuf ve Yıldız büyük bir sınavdan geçiyor.
Sevde’nin herkesin içinde yaptığı itiraf, Melek için her şeyi değiştirecek niteliktedir.
Geçmişine dair açığa çıkan her sır, Melek’i yeni bir arayışa sürükler.
Serhat’ın yemeğe çağırıp rencide ettiği Ziyan Ağa, olayın faturasını Yıldız’a keser. Yıldız’dan hatasını telafi etmesi için istediği bedel ise son derece ağırdır.
Yıldız, ailesi ve Serhat arasında tercih yapmak zorundadır.
Diğer taraftan Akif, Kordağlıların mağarasından aldığı tarihi eserleri satmaya çalışır. Ancak Kordağlı’ların yanı sıra kaybolan eserlerden haberdar olan Serhat da olayın peşine düşer.
