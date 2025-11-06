Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 8. bölümü ekranlarda! Sevde’nin itirafı Melek’in hayatını değiştirirken, Yusuf ve Yıldız büyük bir sınavdan geçiyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle - Resim: 1

Sevde’nin herkesin içinde yaptığı itiraf, Melek için her şeyi değiştirecek niteliktedir.

1 6
Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle - Resim: 2

Geçmişine dair açığa çıkan her sır, Melek’i yeni bir arayışa sürükler.

2 6
Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle - Resim: 3

Serhat’ın yemeğe çağırıp rencide ettiği Ziyan Ağa, olayın faturasını Yıldız’a keser. Yıldız’dan hatasını telafi etmesi için istediği bedel ise son derece ağırdır.

3 6
Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle - Resim: 4

Yıldız, ailesi ve Serhat arasında tercih yapmak zorundadır.

4 6
Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle - Resim: 5

Diğer taraftan Akif, Kordağlıların mağarasından aldığı tarihi eserleri satmaya çalışır. Ancak Kordağlı’ların yanı sıra kaybolan eserlerden haberdar olan Serhat da olayın peşine düşer.

5 6
Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle - Resim: 6

8. BÖLÜM İZLE

6 6
halef dizi izle canlı izle